فيديو – ويجز يغني في “كباتن الزعتري” لدعم اللاجئين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فوزه بجائزتين دوليتين وترشحه لـ15 جائزة من خلال أكثر من 80 مهرجانا دوليا، وقبل أيام من عرضه على شاشات السينما بمصر، تنطلق الأغنية المصورة لفيلم “كباتن الزعتري” للمخرج والمنتج والممثل علي العربي، والتي يؤديها مغني الراب الشهير ويجز.

انطلق الفيلم في عرض خاص يوم الأحد 14 مارس في سينما زاوية بالزمالك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع Film Clinic Indie Distribution و Ambient light .

وعن أغنية الفيلم فقد قرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك. وتعكس الأغنية حالة اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم، خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.

وبرغم الظرف الاستثنائي الذي وجد الشباب أنفسهم في مواجهته، تأتي كلمات الأغنية على لسان ويجز الذي يمثلهم، معبرة عن مدى تمسكهم بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية، متخذين من محمد صلاح قدوة لهم، ومؤكدين بذلك على فكرة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الصعاب.

“كباتن الزعتري” فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم. على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً، حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ليصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

فاز الفيلم بجائزة نجمة الجونة الذهبية في دورته الخامسة، وتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان “هوت سبرينجز” للأفلام الوثائقية، كما ترشح لـ 15 جائزة وشارك في أكثر من 80 مهرجانا دوليا من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين، ومهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، وتأهل لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي 2022. وجاء عرضه العالمي الأول في مهرجان ساندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.

علي العربي منتج ومخرج مصري شاب، مؤسس شركة Ambient Light للإنتاج. بدأ مشواره منتجًا ومخرجًا للأفلام الوثائقية في قناة ZDF الألمانية، لينطلق بعدها في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة لمنصات دولية معروفة، منها ناشيونال جيوغرافيك الشرق الأوسط. ويُعد “كباتن الزعتري” أول فيلم وثائقي طويل في مسيرة علي العربي الفنية، ويعمل على حالياً كمنتج على فيلم أسطورة زينب ونوح، للمخرج الكبير يسري نصر الله.