بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعتين مضت التعليقات على نجاح كبير لـ فارس كرم في أميركا.. لاس فيغاس رقصت فرحًا! مغلقة

متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني فارس كرم جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح كبير، وكان له محطّة مهمّة في ولاية لاس فيغاس التي رقصت فرحًا في سهرة أكثر من رائعة بحضور جمهور عريض من الجالية العربية هناك.

حفل فارس كرم في لاس فيغاس بيعت تذاكره بالكامل منذ أن أعلن عن جولته في أميركا، وبشوق كبير استقبله المحبين، فقدّم لهم باقة من أشهر أغنياته نذكر منها “التنورة، وشارع الحمرا، وختيار عالعكازة، وبدنا نولعا، وحبك برم”.

وأيضًا قدّم فارس خلال الحفل أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو” التي حفظ الساهرون كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” تتصدّر منذ صدورها قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في لبنان والأردن والإمارات وعدد من البلدان العربية محققةً أكثر من 3 ملايين مشاهدة. والأغنية من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أم الكليب فهو من إخراج جو بو عيد.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.