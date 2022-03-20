سمية الخشاب تحدث ضجّة بتغريدة جديدة.. من قصدت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت الفنانة سمية الخشاب للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ضجّة عارمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعدما نشرت تغريدة اعتبرها متابعوها تعليقاً غير مباشر على طليقها المطرب أحمد سعد، حيث غردت على حسابها الخاص قائلة: “مش معنى إني عملت ريتويت لواحد إني خلاص بتويت من عش الزوجية بتاعنا والعيال بيجروا حوالينا”.

جاء ذلك بعدما سخرت سمية من طليقها أحمد سعد بعدما نشر عبر موقع “تيك توك” مقطع فيديو، لأغنية “سايرينا يا دنيا”، ووضعت إيموشن “ضاحك”، ثم علقت بتغريدة على حسابها قائلة: “الحمدلله الذي نجانا”. الأمر الذي دعا بعض المتابعين لسؤالها إن كان ذلك تمهيداً لعودة المياه إلى مجاريها.

وعلى الجانب الآخر، تستعد سمية الخشاب لعدد من المشروعات الفنية المقبلة، والتي تصدرت قائمة أولوياتها، منها مشروعها كمطربة الذي تعرض لعراقيل عديدة، حيث أكدت في تصريحات صحافية أن سببها عدم قدرتها على الاستمرارية والجمع بين نشاطها كممثلة ومطربة في آن واحد.