شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة يكشف سبب زعل نادية لطفى خلال تصوير الأقدار الدامية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح خيري أنه طلب من نادية لطفي أن يشرح لها طريقة تصوير مشهد وطلب منها مرافقته لكنها لم تستمع له فذهب لها وطلب منها مرة أخرى لكنها لم تلبي الطلب وهو ما جعله يغضب ويتعامل بخشونة معها.
ومن المقرر أن تشهد الندوة توقيع كتاب "السينما والواقع" والإحتفاء بالمخرج الكبير خيرى بشارة.
وبدأت فعاليات البرنامج بندوة الاحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي بحضور المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، حيث يقوم بشارة بالحديث عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية ويضم الكتاب نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات المهمة التي تم نشرها عن هذه الأفلام.
ويعقب ذلك عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس - يوميات طبيب في الأرياف - وصائد الدبابات".