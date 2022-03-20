شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة يكشف سبب زعل نادية لطفى خلال تصوير الأقدار الدامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير خيرى بشارة، خلال ندوة برنامج الاحتفاء بالبدايات وتوقيع كتابه "السينما والواقع"، بقصر ثقافة الإسماعيلية ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، إنه بدأ كمخرج للأفلام التسجيلية، ثم فيلمه الأول الأقدار الدايمة، ووجد صعوبة كبيرة لأنه معتاد على العمل مع أشخاص عادية وعندما ذهب لتصوير أول يوم في فيلم الأقدار الدامية، تعصب علي الفنانة نادية لطفي وهو ما جعلها تنسحب من الفيلم بعدما انهت تصوير اليوم بالكامل ووقتها، وأرجع ذلك لأنه لم يكن يعي كيفية التعامل مع النجوم.

وأوضح خيري أنه طلب من نادية لطفي أن يشرح لها طريقة تصوير مشهد وطلب منها مرافقته لكنها لم تستمع له فذهب لها وطلب منها مرة أخرى لكنها لم تلبي الطلب وهو ما جعله يغضب ويتعامل بخشونة معها.

ومن المقرر أن تشهد الندوة توقيع كتاب "السينما والواقع" والإحتفاء بالمخرج الكبير خيرى بشارة.

وبدأت فعاليات البرنامج بندوة الاحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي بحضور المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، حيث يقوم بشارة بالحديث عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية ويضم الكتاب نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات المهمة التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

ويعقب ذلك عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس - يوميات طبيب في الأرياف - وصائد الدبابات".