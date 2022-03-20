شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد صبحى عن عشقه الشديد للمسرح: 90% من الهواء الذى أتنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان الكبير محمد صبحى، عن عشقه الشديد للمسرح، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "المسرح هو 90% من الهواء الذى اتنفسه بدونه أشعر أننى أعيش بلا أكسچين.. فهو عشقي الأول والأخير في الفن".



محمد صبحى

واحتفل محبيى الفنان محمد صبحى، صانع البهجة وراسم البسمة على وجوه المواطنين بذكرى بعيد ميلاده، ولد الفنان القدير محمد صبحي في الـ 3 من مارس عام 1948 في القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

فور تخرجة صدر له قرار تعيين بوظيفة معيد، ولكنه رفض مقابل تنمية موهبته الفنية، قام بتأسيس فرقة استيديو 80 وقدم من خلالها أعمالا مميزة برفقة الراحل لينين الرملي واللذان نجحا سويًا في تقديم العديد من المسرحيات الناجحة ، كما أنه بدأ حياته الفنية كـ كومبارس أمام العدي من أهم النجوم، حتى استطاع ببراعته الالتحاق بهم في الصفوف الأولى بدأ اهتمامه بالفن منذ الطفولة لقرب منزله أسرته من شارع محمد علي، ووجود عدد المسارح ودور السينما في محيط منطقة نشأته، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970.

في عام 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة ككومبارس في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، محمد نجم ومحمود المليجي،عبد المنعم مدبولي.

قدّم محمد صبحي للمسرح 28 عرضًا، منها “هاللو شلبي، و هاملت وغزل البنات، وخيبتنا، وهاللو أمريكا”، كما تألق على شاشة التلفزيون بـ13 مسلسلاً، أبرزها “رحلة المليون، وسنبل بعد المليون، وفارس بلا جواد وعائلة ونيس”. وفي السينما شارك في بطولة 26 فيلماً، أبرزها: “الكرنك، وهنا القاهرة، وأونكل زيزو، وعلى بيه مظهر، والعميل رقم 13، والشيطانة التي أحبتني”.

وفى عام 1985 قدم النجم مسرحيته الهمجي والتي لاقت نجاحًا كبير، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، والذي يناقش الكثير من الصفات البشرية المكروهة مثل النفاق والحسد والغيرة.

يعتبر أسم سنبل، من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالفنان محمد صبحي، حيث قدم شخصيته بمسلسل سنبل ورحلة المليون، وهو شاب فقير يسعى لجمع امواله من أحد النصابين، يبدأ في استثمار أمواله والانتقام من لطفي الذي جسد دوره الفنان جميل راتب الذي استغل طيبته وسذاجته واستولى على كليته.

في عام 2002 عرض مسلسل فارس بلا جواد للنجم محمد صبحي، وهو مسلسل تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر من تأليف وبطولة محمد صبحي، تم عرضه لأول مرة في رمضان 2002 وهو من إخراج أحمد بدر الدين.

و ناقش المسلسل بطريقة كوميدية، الصراع العربي الإسرائيلي وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون وهو الكتاب الذي أثار جدلا منذ صدوره أول مرة عام 1905.