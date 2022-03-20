شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فاطمة عيد من جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم اليوم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، المطربة فاطمة عيد، في احتفالية فنية تنظمها الجمعية بمناسبة عيد الأم، في السادسة من مساء اليوم الأحد بإحدى القاعات فى الهرم.

كما تكرم الجمعية كوكبة من الأمهات المثاليات من أعضاء الجمعية ومن الأسر المصرية بمنطقة فيصل، ويهدى لهن شهادات تقدير، بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد فى مقدمتهم الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان اللواء شفيق الشايب زوج الفنانة فاطمة عيد، والناقد الفني زكي مصطفى، تحت إشراف وتنظيم المستشار سمير خليل عضو مجلس إدارة الجمعية.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي لأشهر أمهات السينما المصرية، ويحتوى الفيلم أيضا على أغنية "ست الحبايب" بصوت الموسيقار فريد الأطرش مع عزفه على العود، بالإضافة إلى فقرات غنائية يتغنى بها عدد من الفنانين وهم "أسرار الجمال، وليد رشدي، سهر السيد، أسمهان، رجاء مصطفي، حسام فتحي، محمد وهبي، أحمد على، والبناني وئام الطحان، نورا جمعة"، بمصاحبة موسيقية من المايسترو محمود فرج، كما يلقى الشاعر محمد عبد المنعم قصيدة لهذه المناسبة.