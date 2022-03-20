شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "إيفرى داى" مع المطرب النيجيرى دامى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "إيفرى داى"، ويشاركه فيها الغناء المطرب النيجيري دامى، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، ويعد هذا الكليب هو الثانى لـ رمضان خلال فترة قليلة، حيث إنه طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "باي باى ثانوية"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات إسلام شندي، وألحانه وتوزيعه، وإخراج ياسر سامي.

وظهر النجم محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "المشوار" المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى وكان جالس أعلى الدائري وعلق على الصورة بقوله: "ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائرى".

وتابع محمد رمضان إثارته وتشويقه للجمهور للشنطة التى يحملها فى البوستر الدعائى وكتب: "باقى 13 يوم ونعرف الشنطة فيها .. ثقة فى الله".

وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.