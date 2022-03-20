شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون زكى فطين عبد الوهاب: كان فنانا عظيمًا وإنسانًا طيبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، زكى فطين عبد الوهاب، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب النجم صلاح عبد الله: "مات الطيب المهُذَب المُثقَف الرائع ابن الرائعين ليلى مراد وفطين عبد الوهاب في السنوات الأخيرة عانى كثيرًا من المرض الخبيث وقاومه بالصبر والرضا فلندعو له المولى أن يجعل معاناته في ميزان حسناته ويرزقه جنته بعفوه وكرمه ورحمته".

وقال النجم محمود البزاوى: "وداعا ذكي فطين عبد الوهاب المخرج والسيناريست والممثل.. كان فنان عظيم ألف رحمة ونور عليك يا رب.. ‏نسألكم الدعاء".

ونعاه النجم يوسف الشريف، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعًا الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب البقاء لله"، وكتب النجم أكرم حسنى، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان ذكي فطين عبدالوهاب في ذمة الله نسألكم الدعاء" وكتب النجم أحمد فهمى، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير زكى أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

فيما كتب النجم أحمد السعدنى، قائلاً: "رحم الله الفنان الكبير زكي فطين كان إنسانًا غاية في الرقة والذوق والأدب شرفت بالعمل معه واستمتعت بصحبته إنا لله وإنا اليه راجعون" كما نعته النجمة نور، قائلة: "البقاء لله وفاة الفنان زكي فطين عبد الوهاب ربنا يصبر كل عائلته ومحبيه كان إنسان طيب ومحترم".



أحمد السعدنى



أحمد فهمى



أكرم حسنى



شريهان



محمد عبد الرحمن



محمود البزاوى



نور



يوسف الشريف

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

والفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.