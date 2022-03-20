شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحكيم مهرجان الإسماعيلية: كتبت فيلمى الأول فى 10 سنوات وصناعة السينما صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لادج لى المخرج الفرنسى رئيس لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية إن فيلمه الأول البؤساء القصير، كتبه في 10 سنوات ووجد صعوبة شديدة في الوصول لمنتج متحمس ينتج الفيلم ويطوره منذ أن كان مشروع.

وأشار لادج لى أنه لديه شركة إنتاج ويعمل حاليًا علي فيلم بعنوان الإمام القصير وهو فيلم عن الإسلام والمسلمين والعيش في الأحياء الفقيرة.

وأكمل لادج لى حديثه أنه لديه خمس مدارس لتعليم السينما بالمجان في فرنسا ودكار ومدريد وغيرها.

لادج لي حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان 2019 عن فيلمه البؤساء كما ترشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي، وحصل علي جائزة سيزار الفرنسية لأفضل مخرج وحصل الفيلم علي عدة جوائز سيزار في عناصره المختلفة والعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية.

وكان كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدًا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

وشهد المهرجان عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة.























































