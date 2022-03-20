شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد جنازة زكى فطين عبد الوهاب إلى صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، فى تصريحها لـ"الخليج 365"، عن تغيير موعد جنازة الفنان زكى فطين عبد الوهاب لتشييعه عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة بدلاً من الساعة الرابعة والنصف عصرًا لضيق الوقت فى إنهاء إجراءات الدفن.

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.

زكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".