شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحتفل بتصدر أغنيته "ست عظيمة" يوتيوب.. ويعلق: شكرا على دعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب عمر كمال بتصدر أغنيته الجديد "ست عظيمة" على موقع يوتيوب، حيث نشر عمر صورة من كليب الاغنية من خلال حسابه علي موقع إنستجرام وعلق عليها بـ"تريند رقم واحد علي اليوتيوب.. ومليون مشاهدة في يوم، شكرًا ليكم على كل الدعم".



عمر كمال

يعيش المطرب عمر كمال خلال الآونة الأخيرة فترة نشاط فني، ساعدته في الانتشار ليس عربيا فقط وإنما عالميا، فبعد أن أجري جولة غنائية في عدد من الدول العربية، أجري جولة في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين لوس انجلوس وشيكاغو وأعلن اليوم عن جولة غنائية أخري لكن هذه المرة في أوروبا، حيث نشر صورته برفقة فريق عمله من خلال حسابه علي إنستجرام وعلق عليها بـ " توكلنا على الله .. رحلة حفلات أوروبا".

وانتهى المطرب عمر كمال من تسجيل ديو جديد مع المطرب حمادة مجدى، بعنوان "أنتى قطتى"، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكى، وتوزيع ساسو، وسوف يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب داخل أحد استوديوهات شبرامنت على أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تصويرها.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد كشف كواليس أغنية "سهرانين" التى يتعاون خلالها مع المطرب حمادة مجدى، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حمادة صوته مميز ومطرب شاطر ولما عرض عليا الأغنية وافقت لأنها تدور فكرتها عن السهر، وهى أغنية اجتماعية وإيقاعها سريع، كما أن الأغنية تحتوى على أكثر من إفيه، متمنيًا نجاحها مع الجمهور .