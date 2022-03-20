شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى فى بوستر منفرد بمسلسل "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد مجدى تصوير مشاهده فى مسلسل "المشوار"، وظهر فى بوستر منفرد حيث يجسد دور ضابط شرطة يطارد محمد رمضان طوال حلقات المسلسل بعد تورط بطل العمل فى العديد من القضايا، حيث تدور قصة مسلسل في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، ويقدم رمضان شخصية "ماهر" الذي يقع في غرام "وردة" دينا الشربينى ويتزوجها.

وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.



احمد مجدى

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.