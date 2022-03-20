شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية مي عز الدين فى "جزيرة غمام" رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة مي عز الدين فى دور مهم ومحورى خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل على قناة الحياة وتجسد دور "سندس الغجرية" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات للفوز بقلبها، ويقع فى حبها الفنان أحمد أمين الذى يشارك فى بطولة المسلسل، وتتوالى الأحداث.



مي عز الدين

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومي عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

يعد مسلسل "جزيرة غمام"، أول أعمال أحمد أمين الدرامية بعد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه في نوفمبر 2020 عبر المنصات العالمية، عن سلسلة روايات الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، وهو المشروع الذي أشرف على كتابته وإخراجه عمرو سلامة، وشاركه البطولة رزان جمّال، آية سماحة، رشدي الشامي، سما إبراهيم، باتع خليل وريم عبد القادر. وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.