شكرا لقرائتكم خبر عن زكى فطين عبد الوهاب فى رسالة قديمة لـ أشرف زكى: أشكرك على مساندتى فى فترة مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

وخلال فترة مرضه كان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، يحرص على الاطمئنان على صحته وحالته المرضية، وفى بوست سابق للفنان الراحل وجه رسالة شكر لنقيب المهن السينمائية، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" البوست ده رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف زكى، نقيب المهن السينمائية، على مساندته لى فترة مرضى على مدار 3 سنين حتى الأن أشكرك بجد".



زكى فطين عبد الوهاب

وتحدث الفنان الراحل عن علاقة الإنسان بالموت والمرض وقصة نزوله لقبر والده عند الدفن، حيث كتب وقتها عبر حسابه على فيس وبك، قائلا: "علاقة الإنسان بالموت.. أنا عمرى ما خفت من الموت أو المرض.. أنا لما أبويا مات كان عندى 17 سنة.. عمتى أصرت إنى انزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه.. لأنه توفى في بيروت ومكنتش شوفته، كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه لقيت على وجهه ابتسامة رضا عمرى ماهنساها.. وتأكدت لحظتها إنه فى مكان أمين".

يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.