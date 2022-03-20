شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى زكى فطين عبد الوهاب: ترك بصمات بارزة فى أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، زكى فطين عبد الوهاب الذى غيبه الموت اليوم الأحد، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى أعماله السينمائية والتليفزيونية التى لامست وجدان الجمهور وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

يذكر أن زكى فطين عبد الوهاب من مواليد فبراير عام 1961 وهو نجل المطربة الكبيرة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، عمل بالإخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملاً في السينما والتلفزيون ما بين ممثل ومخرج ومؤلف.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

والفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.