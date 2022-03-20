شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور قديمة لـ رانيا يوسف وطليقها محمد مختار مع بناتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند محرك بحث جوجل، بعد تصريحات طليقها المنتج محمد مختار، خلال برنامج بالخط العربي، الذى يذاع على قناة الحياة السبت من كل أسبوع، والذى تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، لذلك شاهد صور قديمة جمعت رانيا يوسف و طليقها محمد مختار و بناتهما.

وقال محمد مختار، إنه بعد انفصاله عن رانيا يوسف، كان داعمًا لها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب الخلافات التي حدثت بينهما فيما بعد، مؤكدًا أنه أخيرًا منذ عامين تدخل البعض بينهما وتم التصالح.

وتابع محمد مختار، أنه لم يرد على أى شيء قالته رانيا يوسف، ولم يتخلَ عن بناته أبدًا، لافتًا إلى أنه فى بعض الأوقات كان يتعامل بعند معها بسبب الخلافات التى دارت بينهما، وبناته كانوا يقولون: "إحنا مالنا" لكن الآن الوضع أصبح جيدًا.

واستكمل محمد مختار حديثه أنه بعد انفصاله عن رانيا يوسف تزوج ولم يتحدث عن زواجه، موضحًا أنها كانت من الوسط الفنى ولكن في بدايتها، ثم عاش قصة حب لمدة 5 سنوات وكانت قصة حب جميلة لم تكلل بالزواج بسببي أنا وليس بسبب الطرف الآخر.

يذكر أن محمد مختار هو أول أزواج رانيا يوسف، واستمر زواجهما لمدة 10 سنوات وأثمر عن ابنتين "نانسي وياسمين".



رانيا يوسف



رانيا يوسف

وقال محمد مختار إنه بعد انفصاله عن رانيا، كان داعمًا لها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب الخلافات التي حدثت بينهما فيما بعد، مؤكدًا أنه أخيرًا منذ عامين تدخل البعض بينهما وتم التصالح.

وتابع محمد مختار أنه لم يرد على أى شيء قالته رانيا يوسف، ولم يتخلَ عن بناته أبدًا، لافتًا إلى أنه فى بعض الأوقات كان يتعامل بعند معها بسبب الخلافات التى دارت بينهما، وبناته كانوا يقولون: "إحنا مالنا" لكن الآن الوضع أصبح جيدًا.

واستكمل محمد مختار حديثه أنه بعد انفصاله عن رانيا يوسف تزوج ولم يتحدث عن زواجه، موضحًا أنها كانت من الوسط الفنى ولكن في بدايتها، ثم عاش قصة حب لمدة 5 سنوات وكانت قصة حب جميلة لم تكلل بالزواج بسببي أنا وليس بسبب الطرف الآخر.

يذكر أن محمد مختار هو أول أزواج رانيا يوسف، واستمر زواجهما لمدة 10 سنوات وأثمر عن ابنتين "نانسي وياسمين".