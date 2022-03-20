شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدث زكى فطين عبد الوهاب عن الموت: عمرى ما خفت منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

وفى وقت سابق تحدث الفنان الراحل عن علاقة الإنسان بالموت والمرض وقصة نزوله لقبر والده عند الدفن، حيث كتب وقتها عبر حسابه على فيس وبك، قائلا: "علاقة الإنسان بالموت.. أنا عمرى ما خفت من الموت أو المرض.. أنا لما أبويا مات كان عندى 17 سنة.. عمتى أصرت إنى انزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه.. لأنه توفى في بيروت ومكنتش شوفته، كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه لقيت على وجهه ابتسامة رضا عمرى ماهنساها.. وتأكدت لحظتها إنه فى مكان أمين".



زكى فطين عبد الوهاب

يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.