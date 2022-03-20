شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "باقى 13 يوما ونعرف الشنطة فيها إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "المشوار" المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى وكان جالس أعلى الدائري وعلق على الصورة بقوله: "ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائرى".

وتابع محمد رمضان إثارته وتشويقه للجمهور للشنطة التى يحملها فى البوستر الدعائى وكتب: "باقى 13 يوم ونعرف الشنطة فيها .. ثقة فى الله".



محمد رمضان

وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.