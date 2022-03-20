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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "باقى 13 يوما ونعرف الشنطة فيها إيه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "المشوار" المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى وكان جالس أعلى الدائري وعلق على الصورة بقوله: "ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائرى".
وتابع محمد رمضان إثارته وتشويقه للجمهور للشنطة التى يحملها فى البوستر الدعائى وكتب: "باقى 13 يوم ونعرف الشنطة فيها .. ثقة فى الله".
محمد رمضان
وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.
تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان، حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.
مسلسل المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.