شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس فرانكو وإيلون ماسك شهود فى المحكمة على معركة جوني ديب وأمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن محاكمة التشهير بين جوني ديب وأمبر هيرد المقرر أن تبدأ الشهر المقبل في فيرجينيا عددًا من الأسماء البارزة المقرر الإدلاء بشهادتها، بما في ذلك جيمس فرانكو وإيلون موسك وإلين باركين.



جوني ديب وامبر هيرد

ذكرت هيرد، 35 عامًا، أن فرانكو، 43 عامًا، وماسك، 50 عامًا، شهود في القضية ، فيما يتعلق باتهامات ديب بأنها خدعته مع كل الرجلين أثناء فترة زواجهما ، حسبما ذكرت TMZ، مشيرة إلى أنه تم تحديد كلاهما للشهادة في المحكمة.

وجهت محكمة فرجينيا طلب استدعاء لكل من الممثل الأمريكي جيمس فرانكو والممثل الإنجليزي بول بيتاني ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة والت ديزني ووارنر براذرز ومركز شرطة لوس أنجلوس، وذلك للإدلاء بشهادتهم في دعوى التشهير البالغ قيمتها 50 مليون دولار التي رفعها نجم هوليوود جوني ديب في عام 2019 ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، بعد كتابة مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2018، حيث وصفت نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن فيلم وثائقي جديد بتكليف من شركة Discovery ، لسرد تفاصيل انفصال النجم العالمي جوني ديب والنجمة العالمية آمبر هيرد، وكيفية تحولت حياتهما للقضايا والمحاكم بينهما، ومن المقرر أن يحمل الفيلم الجديد عنوان Johnny vs Amber ، وسيعرض بداية من العام المقبل على إحدى المنصات العالمية وسيتكون من حلقتين فقط.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فسيسرد الفيلم إحدى وجهات النظر كل على حده، وسيتضمن الفيلم مقابلات مع محاميين معنيين من كلا الجانبين، وشهادات من المقربين منهما من الأصدقاء والأهل، وفحص لقطات واسعة وتسجيلات صوتية صورها الزوجين بنفسهما لتوثيق القضايا التي رفعها كل منهما.

بدأت الخلافات بين الثنائي في عام 2016، عندما رفعت هيرد دعوى طلاق من جوني ديب، وسرعان ما تصدرت القضية، التي انتهت بحكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد ديب، عناوين الصحف العالمية.

وعلى جانب آخر، أثار ديب، الكثير من الجدل بعد ظهوره مؤخراً في الحملة الترويجية الأولي لمسلسله الجديد Puffins، التي أقيمت في صربيا، حيث ارتدي ديب ملابس مكونة من صدرية مفصلة تحت سترة باللونين الأبيض والأسود والكثير من الإكسسوار بالإضافة إلى وشاح وربطة عنق منقوشة ونظارات شمسية ملونة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي جوني ديب، ظهر بشكل آثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام، حيث تواجد بجوار الممثل العالمي ميلو بيكوفيتش، ومونيكا باكاردي، وأندريبا إيرفولينو.