شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة مصابة.. وفاء عامر تطلب الدعاء من جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الرابعة على التوالى تعرضت الفنانة وفاء عامر لحادث نتج عنه كدمات فى قدميها، وأماكن متفرقة فى الجسد ولم تكشف عن سببه حتى الآن، وطالبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها، وتصدرت التريند بعد نشر الفيديو التى كشفت فيه عن الكدمات التى أصيبت بها مؤخرًا.

الفنانة وفاء عامر ما أن أعلنت عن تعرضها للحادث حتي توالت عليها الدعوات من قبل محبيها ومتابعيها ممن حرصوا على الدعاء لها.

وتعيش وفاء عامر حالة من النشاط الفنى الفترة الحالية حيث تشارك فى أكثر من عمل فى السباق الرمضانى المقبل، وهما مسلسلى راجعين ياهوى" ومسلسل "جزيرة غمام".

مسلسل "راجعين ياهوى"، خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، نور خالد النبوي، مادلين طبر، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وتشارك فى مسلسل "جزيرة غمام"، مع طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين ومى عز الدين ومسلسل والفنان رياض الخولى، والعمل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وكانت وفاء عامر نشرت صورة عبر صفحتها فيس بوك: "للمرة الرابعة على التوالي.. كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسد.. لا أحب نشر السلبيات ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الإفتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".