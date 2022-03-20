شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى: المشوار دراما مختلفة وسعيدة بالعمل مع المخرج محمد ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة دينا الشربينى، موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، والذي تتعاون في بطولته مع النجم محمد رمضان، وتتعاون للمرة الثالثة مع المخرج الكبير محمد ياسين، والمسلسل من تأليف محمد فريد وإنتاج شركة Media Hub.

وتحدثت دينا الشربينى، عن مسلسل المشوار، قائلة: "شخصية ورد في المشوار تشبهني في قوتها وإصرارها، وأحببت المسلسل لأن الدراما مختلفة جدًا عن أعمالي السابقة، كل حلقة مميزة وتجذبك للحلقة التي تليها" وتابعت دينا الشربيني: "التعاون مع محمد ياسين أسعدني جدًا الحقيقة، تعاونت معه من قبل في أفراح القبة وموجة حارة، وفي كل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى".

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ويعرض لدينا الشربينى حالياً فى السينمات فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.