شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة زكى فطين عبد الوهاب من مسجد السيدة نفيسة عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جنازة الفنان زكى فطين عبد الوهاب، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأن الجثمان سيتم تشييعه من مسجد السيدة نفيسة فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات ومن المقرر تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة عليه.

زكى فطين عبد الوهاب ابنالفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".