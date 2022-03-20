شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة والنصف عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.