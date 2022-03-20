شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفرنسى لادج لى: أفتتح مدرسة لتعليم السينما فى فلسطين قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الفرنسي لادج لى، خلال ندوته بـ مهرجان الإسماعيلية، إنه مهتم بالسينما في كل أنحاء العالم وأنه سينشئ خمس مدارس جديدة لتعليم السينما ولكن في الشرق الأوسط وأولها ستكون في فلسطين ويتمنى أن يكون هناك واحدة في مصر.

وأضاف أنه يحب فلسطين وسافر لها كثيرًا وقام بعمل فيلم تسجيلي عن فلسطين.

وعن قيامه بفتح مدرسة أخرى في السنغال وليس بمالي والتي ولد فيها، قال لادج لى، إنه حاول فتح مدرسة في مالي ولكن بسبب الحرب لم يستطيع فعل ذلك ولكنه قام بتصوير فيلم في مالي بعنوان 365 يوم في مالي.

وفى سياق مختلف قال المخرج الفرنسي لادج لى خلال لقائه بجمهور مهرجان الإسماعيلية، إنه سعيد ويشعر بفخر وشرف لتوليه رئاسة لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية وأنه كان لديه 17 عام عندها امتلك كاميرا وتحمس لصناعة فيلمه الأول القصير البؤساء والذي يركز علي الاحياء في فرنسا التي يعاني فيها الناس من صعوبة في العيش. والفيلم مستوحى من حياته الشخصية وكان هناك حساسية بين السرطة وسكان الحي وكان يصور الاشباكات بين الشرطة والسكان ونشر أحدي الفيديوهات علي الانترنت وادينت الشرطة وقتها. وأضاف لادج لي أنه للاسف صناعة السينما تواجه صعوبات ويحتاج المخرج لوجود معارف له في الصناعة ليقدم فيلمه. وأوضح لادج لي أنه لم يكن يتوقع نجاح الفيلم بهذا الشكل، فهو تكلف 30 ألف يورو بينما فبلمه الطويل والذي حمل نفس الاسم تكلف مليون يورو. وأوضح أن فيلمه القصير وجد صعوبات في التمويل وبعد نجاحه شعر أن الفيلم يمكن أن يتحول لفيلم طويل. وأشار لادج لى أن الفيلم الطويل بعد ذلك نجح وسافر لخمسين بلد وأنه شغوف بالمشوار والصعوبات التي واجهته وأنه لديه خمس مدارس لتعليم الطلبة والاطفال السينما وتخرج منها مشاريع تنجح وتتحول لأفلام طويلة.

لادج لي حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان 2019 عن فيلمه البؤساء كما ترشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي، وحصل علي جائزة سيزار الفرنسية لأفضل مخرج وحصل الفيلم علي عدة جوائز سيزار في عناصره المختلفة والعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية.

وكان كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

وشهد المهرجان عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة.



ندوة (1)



ندوة (2)



ندوة (3)



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