شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عثمان محمد على: أُصبت بجلطة أثناء التصوير ووقعت فى الأستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير عثمان محمد على عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة فى المخ، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أصبت بجلطة فى المخ منذ أيام ودخلت الرعاية المركزة وعدت لتوى لمنزلى بالإسكندرية".

وتابع: "لسه تعبان والجلطة أثرت على ساقى لكن الحمد لله على كل حال، أتابع العلاج بالأدوية، وبعد ذلك أبدأ العلاج الطبيعى، وإذا لم تتحسن حالتى سأعود للمستشفى".

وكشف الفنان عثمان محمد على أنه أصيب بالجلطة أثناء قيامه بتصوير أحد المسلسلات: قائلاً: "وقعت فى الاستوديو ونقلونى على المستشفى فى القاهرة وتواصل معى منير مكرم من النقابة وزارنى وبعدها عدت لمنزلى فى الإسكندرية".

وأشار الفنان الكبير إلى أن ابنته الفنانة سلوى عثمان تواصل التصوير فى المسلسل، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أحد من زملائه الفنانين، موضحًا أنهم ربما لا يعلمون بما أصابه.

والفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: «عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية، كما اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.