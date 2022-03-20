شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بجلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة القديرة سلوى عثمان محبي والدها الفنان عثمان محمد على، على حالته الصحية حاليًا، بعد تعرضه لجلطة في المخ مؤخرًا، أقلقت كل متابعي حالته بعدما طلب الدعوات من متابعيه على موقع فيس بوك، وقالت سلوي عثمان لـ"الخليج 365": "الحمد لله هو دلوقتى أحسن، ومفيش أي خطورة عليه، بس هيحتاج فترة راحة تامة لفترة يتعافى منها مما أصابه".



سلوى عثمان مع والدها

وأضافت عثمان قائلة: "الكويس فى الموضوع إن الأطباء تمكنوا من إذابة الجلطة بسرعة، وده لأنه توجه للمستشفى بسرعة فور شعوره بالإصابة".

وكان الفنان عثمان محمد، والد الفنانة سلوى عثمان، أصيب مؤخراً بجلطة في المخ دخل على أثرها المستشفى، وبعد إصابته تحول حسابه على فيس بوك إلى دفتر دعوات لدعاء لها بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة من وعكته الصحية.

ومن دعوات أصدقائه عبر حسابه على فيس بوك: "تمنياتى القلبية بالشفاء العاجل للفنان القدير عثمان محمد حيث أصيب بجلطة بالمخ منذ يومين أرجو الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلاً بأذن الله دعواتكم، أدعو الله تعالى أن يرفع عنك أي ألم وأن تعود سريعًا لكل محبيك، دعوتكم بالشفاء العاجل وأن يمنحه الصحة والعافيه بإذن الله".