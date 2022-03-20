شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان عثمان محمد على بجلطة فى المخ.. ومتابعوه يدعون له بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان عثمان محمد، والد الفنانة سلوى عثمان، الأيام الماضية بجلطة في المخ دخل على أثرها المستشفى، وبعد إصابته تحول حسابه على فيس بوك إلى دفتر دعوات لدعاء لها بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة من وعكته الصحية.

ومن دعوات أصدقائه عبر حسابه على فيس بوك: "تمنياتى القلبية بالشفاء العاجل للفنان القدير عثمان محمد حيث أصيب بجلطة بالمخ منذ يومين أرجو الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلاً بأذن الله دعواتكم، أدعو الله تعالى أن يرفع عنك أي ألم وأن تعود سريعًا لكل محبيك، دعوتكم بالشفاء العاجل وأن يمنحه الصحة والعافيه بإذن الله".



عثمان محمد

وفى حوار سابق للفنان عثمان محمد لتليفزيون الخليج 365، مع ابنته الفنانة سلوى عثمان، كشف خلال عمله مشرفًا وموجهًا للمسرح المدرسى بالإسكندرية عددًا من كبار النجوم ومنهم محمود عبدالعزيز ومحمد وفيق وأميرة السينما مديحة كامل وكوثر العسال وعزيزة راشد وغيرهم.

وقال والد الفنانة سلوى عثمان خلال حواره ببرنامج حكايات زينب: "كنت مفتش وموجه للمسرح المدرسى واكتشفت العديد من المواهب فى الإسكندرية، ومنهم محمود عبدالعزيز الذى كان طالبًا موهوبًا فى مدرسة الورديان واشتغلنا مع بعض أنا وهو يوسف داود وحسن عبدالسلام"

وحكى الفنان الكبير عن قصة اكتشافه لأميرة السينما مديحة كامل حين كانت طالبة فى المرحلة الإعدادية: "مديحة كانت تلميذة فى مدرسة الشاطبى الإعدادية بالاسكندرية، وكانت بتشارك فى المسرح المدرسى وعملت دور رابعة العدوية وكنت أنا فى لجنة التحكيم ومعى حسن مصطفى وجمال إسماعيل الذى كان موجهاً معى فى المسرح المدرسى، ومديحة كانت موهبتها بتلمع جداً، وكنت أعرف والدها ووالدتها وحصلت على كأس المدارس وطلعت الأولى عن دور رابعة، وشجعناها وقلنا لها هيكونى لك شأن كبير"