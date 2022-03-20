وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إثر إصابته بمرض سرطان المخ، عن عمر يناهز 61 عاما.

وقال منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح لمصراوي، إن الفنان الكبير رحل عن عالمنا وتقوم أسرته حاليا بإنهاء إجراءات استخراج جثمانه من المستشفى.

وأصيب "عبدالوهاب" عام 2019 بمرض سرطان الرئة، وبعد خضوعه لجلسات علاج كيماوي أعلن تعافيه، ومنذ فترة نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بسرطان المخ.

الفنان زكي فطين عبدالوهاب من مواليد فبراير 1961، وينتمي لعائلة فنية كبيرة فوالدته النجمة ليلى مراد، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الملحن زكي مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه الفنان سراج منير.

وقدم "فطين" خلال مشواره الفني عددا من الأعمال منها: "سرقات صيفية"، "المدينة"، "مرسيدس"، "أهل كايرو"، "دوران شبرا"، "بين عالمين".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض العام الماضي، بطولة: هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، درة.