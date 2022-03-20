المسلسل الذي أغضب المصريين.. شاهد برومو "من شارع الهرم إلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد VIP أمس السبت 19 مارس، البرومو الرسمي لمسلسل "من شارع الهرم إلى" والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 بعد أيام قليلة.

المسلسل أغضب قطاع عريض من المصريين، وحرصوا على التعبير عن غضبهم بتغريدات عبر حساباتهم الشخصية على موقع "تويتر"، إلى جانب إطلاقهم "هاشتاج" يطالبون فيه بإيقاف عرض المسلسل، ويتهمونه بالإساءة إلى المرأة المصرية، بعد إظهار شخصية الراقصة من مصر.

وظهر في البرومو لقطات متفرقة لعائلة لديها الكثير من المشاكل الأسرية، وظهرت الفنانة نور الغندور والتي تلعب دور الراقصة في لقطة وحيدة تسأل فيها بعض الرجال الذين التفوا حولها إذا كان أحدهم يحمل "ولاعة" ليشعل لها "السيجارة".

التعليقات الغاضبة أخذت في التأكيد على أن المرأة المصرية ليست راقصة فقط، وإنما هي طبيبة ومهندسة، ولعبت دورا في كل مناحي الحياة على مر العصور، فهي ملكة وحاكمة منذ العصور القديمة، ومناضلة ومحاربة وقفت أمام بطش المحتل للدفاع عن أرضها وحملت السلاح كالرجال.

"من شارع الهرم إلى" تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، بطولة هدى حسين، بطولة هدى حسين، نور الغندور، خالد البريكي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالمحسن القفاص.

تدور أحداث مسلسل "من شارع الهرم إلى" بعد انتهاء حفل زفاف قتيبة، تضطر راقصة الحفل للبقاء في منزل والدته لعدم تمكنها من العودة للبلاد، وتحاول السيطرة على المنزل بطرق ماكرة.