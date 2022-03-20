آلان ديلون يطلب إنهاء حياته بطريقة "الموت الرحيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الممثل الفرنسي أنتوني ديلون، عن طلب والده النجم العالمي آلان ديلون- 87 عام- بإنهاء حياته بطريقة "الموت الرحيم" في سويسرا.

"أنتوني" قال في مقابلة تليفزيونية لقناة (آر تي إل) الفرنسية، إن والده طلب إنهاء آلامه ومعاناته مع المرض، خاصة مع تدهور حالته الصحية منذ 2019 بعد إصابته بجلطة دماغية، بالإضافة لآلام في القلب يعاني منها منذ 2012.

الموت الرحيم هو ممارسة لموت طوعي غير مؤلم، يطلبه مرضى ميؤوس من شفائهم لتخفيف المعاناة الناجمة عن المرض، وهي قانونية في عدد من الدول من بينها سويسرا.

كما كشف أنتوني في المقابلة أن والدته الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون، قد طلبت الموت الرحيم عقب اكتشافها إصابتها بمرض سرطان البنكرياس، إلا أنها توفيت قبلها عن عمر 79 عام.

آلان ديلون يعتبر من أشهر النجوم وأكثرهم وسامة، وأطلقت عليه الصحافة عدة ألقاب منها "ساحر النساء" وحظى بشعبية كبيرة منذ ظهوره على شاشة السينما لأول مرة عام 1957.

وقدم "ديلون" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال البارزة منها "عودة كازانوفا"، وحضل خلال مسيرته الفنية على العديد من الأوسمة والجوائز.