بعد إصابته بجلطة.. سلوى عثمان تكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن والدها الفنان الكبير عثمان محمد علي، أصيب بجلطة منذ أيام، ونقل وقتها للمستشفى.

وأكدت "سلوى" في تصريح خاص لمصراوي، أن الجلطة كانت "خفيفة" واستطاع الأطباء تذويبها بمجرد دخوله المستشفى، وهو الآن يقضي فترة نقاهة داخل المنزل.

واستكملت: "الحمد لله هو بقى كويس وحالته مستقرة، والدكاترة طمنونا على الحالة، وشكرا لكل الناس اللي اهتمت".

الفنان عثمان محمد علي، شارك في عدد كبير من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما المصرية، لعل أبرزها: (عائلة الحاج متولي، الإمام الغزالي، أفراح إبليس، الباطنية، يتربى في عزو، قاسم أمين، أوراق مصرية).

وكان آخر أعماله مسلسل "حي السيدة زينب" والذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، أحمد وفيق، دينا.