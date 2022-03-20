دينا الشربيني: "ورد" بـ"المشوار" تشبهني في قوتها والتعاون مع محمد ياسين يسعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني بمسلسل "المشوار" والذي يجمعها للمرة الثالثة بالمخرج محمد ياسين، وبطولة الفنان محمد رمضان، تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

وقالت دينا الشربيني في بيان صحفي عن مسلسل المشوار، إن شخصية ورد في المشوار تشبهها في قوتها وإصرارها، متابعة "وأحببت المسلسل لأن الدراما مختلفة جدًا عن أعمالي السابقة، كل حلقة مميزة وتجذبك للحلقة التي تليها".

وأضافت "التعاون مع محمد ياسين أسعدني جدًا الحقيقة، تعاونت معه من قبل في أفراح القبة وموجة حارة، وفي كل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى".

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13.