جيهان خليل في جلسة تصوير بمعبد الكرنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

ونشرت "جيهان" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة جيهان خليل تشارك في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "العائدون".

والمسلسل بطولة: أمير كرارة، أمينة خليلة، محمد فراج، صبري عبدالمنعم، محمد عادل، محمود عبدالمغني، إسلام جمال، محمد عز، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة ميديا هاب سعدي جوهر.

وكانت جيهان خليل قد شاركت مؤخرا في مسلسل "سوشيال" وهو من بطولة: أحمد زاهر، ميرنا نور الديت، تامر فرج، كريم سرور، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.