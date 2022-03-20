مسلسلات رمضان 2022.. علي الحجار ينتهي من تسجيل تتر مقدمة "جزيرة غمام" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان علي الحجار، لتسجيل رباعيات غنائية، تقدم خلال أحداث مسلسل "جزيرة غمام" للكاتب عبدالرحيم كمال، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المؤلف الموسيقي شادي مؤنس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان علي الحجار، انتهى الأحد الماضي، من تسجيل أغنية المقدمة، وهي من أشعار الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، ومن المقرر أن يقوم الفنان الكبير علي الحجار بتسجيل الرباعيات الغنائية ،التي تقدم داخل المسلسل، نهاية الأسبوع الحالي".

وتابع: "تم الاستقرار، على أن تكون نهاية المسلسل، موسيقية فقط، بدون غناء".

الفنان علي الحجار، يعود إلى تقديم أغاني الدراما التليفزيونية، بعد غياب دام 9 أعوام.

مسلسل "جزيرة غمام"، بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبدالغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، وعبدالعزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.