نجوم مسلسل "المداح 2" يحتفلون بزواج دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص نجوم وصناع مسلسل "المداح 2" على الاحتفال بزواج الفنانة دنيا عبدالعزيز، في كواليس العمل.

ونشرت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من الاحتفال بصحبة أبطال المسلسل الذين التفوا حول "تورتة" تحمل صورة من حفل زفافها.

وعلقت: "شكرا أسرة المداح على المفاجأة الحلوة دي، شكرا أخويا ابن الأصول حمادة هلال، شكرا أستاذي وصديقي الغالي المخرج أحمد سمير فرج".

واحتفلت دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل، يوم 23 فبراير الماضي، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: هبة مجدي، محمد عز، حمادة هلال، رشوان توفيق، وآخرون.

من ناحية أخرى تشارك "دنيا" في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "المداح" والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل "المداح 2" بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، تامر شلتوت، صبحي خليل، حنان سليمان.