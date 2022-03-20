مسلسلات رمضان 2022.. طرح "نبدأ ليالينا" أول أغاني "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان حمادة هلال، الأغنية الدعائية لمسلسل "المداح 2" ، الذي يقوم ببطولته، والمقرر عرضه في رمضان المقبل. عبر قناة MBC مصر .

الأغنية بعنوان "نبدأ ليالينا"، من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان الفنان حمادة هلال، بمشاركة الملحن مصطفى شكري، وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات الأغنية: "وببركة الصلاة على النبي نبدأ ليالينا، رمضان هل وطل ده شهر الخير شهر الفضل وبركة علينا، بارك يا رب وبارك، سترك في الليلة مبارك، شهر الخير هل وشارك لمة أهالينا، وارزقنا يا رب الفرح، وقلوب راضية ومسامحة، هلت في الأرض وطارحة البركة منك فينا".