مسلسلات رمضان 2022.. طرح "نبدأ ليالينا" أول أغاني "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
طرح الفنان حمادة هلال، الأغنية الدعائية لمسلسل "المداح 2" ، الذي يقوم ببطولته، والمقرر عرضه في رمضان المقبل. عبر قناة MBC مصر .
الأغنية بعنوان "نبدأ ليالينا"، من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان الفنان حمادة هلال، بمشاركة الملحن مصطفى شكري، وتوزيع أحمد عادل.
وتقول كلمات الأغنية: "وببركة الصلاة على النبي نبدأ ليالينا، رمضان هل وطل ده شهر الخير شهر الفضل وبركة علينا، بارك يا رب وبارك، سترك في الليلة مبارك، شهر الخير هل وشارك لمة أهالينا، وارزقنا يا رب الفرح، وقلوب راضية ومسامحة، هلت في الأرض وطارحة البركة منك فينا".
الفنان حمادة هلال، يقدم الأغنية أيضا في أول حلقات المسلسل، ولكن بصياغة مختلفة، حسبما كشف مؤلفها الشاعر أحمد شكري، عبر صفحته في موقع فيسبوك.
مسلسل "المداح 2"، يشهد تعاون الفنان حمادة هلال، للمرة الثانية على التوالي، في تقديم أغاني المسلسل، مع الملحن مصطفى شكري، إلى جانب مشاركة الفنان وائل الفشني، في تقديم أغنية مع حمادة.
الأغاني، تولى توزيعها موسيقيا أحمد عادل، وميدو مزيكا، وكتب كلماتها الشعراء أسامة حسن، وأحمد شكري، وعبدالسميع محمد.
الفنان حمادة هلال، يقوم ببطولة مسلسل "المداح 2"، بمشاركة أحمد بدير، خالد سرحان، كمال أبو رية، أحمد عبدالعزيز، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.