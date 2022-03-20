الأولى المصرية تعرض "يوتيرن" و"دايما عامر" و"ملف سري" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد القناة الأولى المصرية لعرض 3 مسلسلات في السباق الرمضاني لعام 2022، عبر شاشتها وهي: "دايما عامر" لمصطفى شعبان و"يوتيرن" لريهام حجاج، و"ملف سري" لهاني سلامة.

وتدور قصة "دايما عامر" في مدرسة "اليوم الجديد" التي تعاني مشاكل في قسمها العربي، الذي يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي.

كما تعرض شاشة القناة الأولى مسلسل "ملف سري" لهاني سلامة، عائشة بن أحمد، محسن محي الدين، علاء مرسي، كارولين عزمي وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

وآخر مسلسلات القناة الأولى التي سيتم عرضها برمضان مسلسل "يوتيرن" لريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد وكريم قاسم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.