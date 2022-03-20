“العصمة في إيدي”.. أحمد حلمي مع هنا الزاهد في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خروجهما من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بسبب الانشغال بتصوير أفلام سينمائية، عاد الثنائي أحمد حلمي وهنا الزاهد للسباق من بوابة المسلسلات الإذاعية، حيث تعاقدا على بطولة مسلسل بعنوان “العصمة في إيدي”.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد حلمي وهنا الزاهد نجوم الكوميديا إدوارد ومي كساب وهو من تأليف وإخراج مجدي الكوتش.

وكشف الفنان إدوارد، عن الصور الأولى من بدء تسجيل حلقات المسلسل، وعلق عليها عبر حسابه بموقع انستغرام قائلا: استنونا في رمضان مع حبيبي وأخويا أحمد حلمي والجميلة هنا الزاهد في المسلسل الإذاعي العصمة في يدي على شبكة راديو النيل من انتاج كينج توت”.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد حلمي، تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد “العيل” ويجسد دور أخصائى اجتماعى ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، ويتعرض لكثير من المواقف، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

ويظهر حلمي بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم “العيل”، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.