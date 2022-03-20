مهرجان الجودة والتميز يكرم سوسن بدر في شهر المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها بمهرجان الجودة والتميز والذي انطلقت فعاليات دورته التاسعة مؤخرا مساء الجمعة 18 مارس بحضور كوكبة من نجوم الفن والثقافة والرياضة والإعلام.

يحتفي المهرجان في هذه الدورة بالمرأة وإبداعها فى كل مكان ذلك مكرما العديد من الرموز المميزة في جميع المجالات وذلك في ظل الاحتفال بالمرأة في شهرها العالمي، حيث يحتفل العالم بالمرأة على كافة المستويات ومنها الاحتفالات بعيد الام.

خلال المهرجان تحدثت سوسن بدر عن أهمية المرأة وأدوارها العظيمة بالمجتمع ووجهت الشكر والتقدير لكل سيدة وامرأة في عيدها لافتة أن الأم هي كيان الأسرة وركنها الركين ودورها أساسي في الحفاظ على الأسرة والمجتمع ، ولفتت لعطاء المرأة وكفاحها من أجل أسرتها ، كما أشارت لسعادتها بالأعمال التي قدمتها بطول مشوارها الفني والتي احتفت بالمرأة وأدوارها المتعددة، وتمنت أن تقدم العديد من الأعمال الأخرى التي تحتفي بالمرأة وأدوارها المختلفة.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من السيدات من مختلف أنحاء الوطن العربي احتفاءا بدورهن الفعال في مختلف المجالات منهن الفنانة والإعلامية منى عبدالغني وسيدة الأعمال العمانية الشيخة ثريا الغيثي، والإعلامية الكويتية وسفيرة الحب والسلام حنان المطوع، كما تم تكريم الإعلامية والكاتبة إنجي علاء، والإعلامية بسمة وهبة ورحمة خالد.

وكرم المهرجان كذلك عدد كبير من الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات، منها الطب والسياسة والثقافة والرياضة والفن والإعلام، على رأسهم السفير دياب اللوح سفير جولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كما كرم النجوم محمد صبحي، ويوسف الشريف، وسيد رجب،والمايسترو نادر عباسي، والسوبرانو أميرة سليم، بالإضافة إلى المطرب حمادة هلال، إدوارد ومي عمر، ومي سليم، وذلك لتميزهم ودورهم الفني والإنساني، كما تم تكريم الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

وفي مجال الرياضة تم تكريم كل من الكابتن أحمد حسن عميد كرة القدم، والثعلب الصغير حازم إمام، ونجم الأهلي وليد سليمان والسباح غفران طارق، كما كرم المهرجان المهندس أحمد حنفي أحد أهم الرواد في التحول الرقمي في مصر والعالم، والدكتور هشام أحمد عبد الستار استشاري تخسيس وتغذية، والمهندس تامر القصلي أحد الرواد في مجال البنية التحتية.

يذكر ان مهرجان الجودة والتميز هو حدث مرموق وفريد من نوعه، حاصل علي الترقيم الدولي ، ويكرم الشخصيات الدولية المتميزة، المختارة من قبل لجنة مؤهلة لإنجازتهم السنوية وإسهاماتهم تجاه مجتمعاتهم بشكل فريد، حيث يتم دعم وتكريم أبرز المتميزين في مختلف مجالات الحياة وأصحاب القامات الرفيعة في مجالات الطب وريادة الاعمال والسياسة و الفن و الثقافة و الإعلام و الرياضة و الهندسة في الوطن العربي و العالم.