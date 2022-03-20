شائعة وفاة أنطوان كرباج تغزو مواقع التواصل ونجله يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى وليد كرباج نجل الفنان اللبناني القدير أنطوان كرباج الأخبار التي تحدثت عن وفاة والده.

وأكد وليد كرباج في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الأخبار المتداولة عن وفاة والده الفنان القدير أنطوان كرباج غير صحيحة ولفت أنطوان أنه تحدث مع والده وأنه بخير مستغرباً الهدف من هذه الشائعات المغرضة.

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت خبر وفاة النجم اللبناني القدير حيث انتشر الخبر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونعاه عدد من الفنانين ورواد السوشال ميديا قبل أن يتبين عدم صحة الخبر.

والفنان أنطوان كرباج يعد من أعلام الفن في لبنان وهو مواليد الرابع من سبتمبر / أيلول للعام 1935 حيث يبلغ من سبعة وثمانين عاماً وبدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينات حيث التحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية و ساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث وكان عضواً فيها.

وقدم الفنان أنطوان كرباج عدداً كبيراً من المسرحيات خلال مسيرته منها ” يعيش يعيش”، “صح النوم”، “جبال الصوان” وغيرها الكثير كما شارك بعدد من الأفلام السينمائية منها “نساء في خطر” و “الصفقة” بالإضافة إلى مشاركاته في الدراما التلفزيونية في مسلسلات “بربر آغا” و”ديالا” و ” لمن تغني الطيور” وأيضاً في مسلسل “عشتار” مع النجمين السوريين عبد المنعم عمايري وأمل عرفة.