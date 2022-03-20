“السر” يعيد وائل جسار إلى تترات المسلسلات في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يقدّم النجم اللبناني وائل جسار أغنيتي “تترات” البداية والنهاية لمسلسل “السر” بطولة الممثل المصري القدير حسين فهمي، والمقرر عرضه في شهر رمضان بعد تأجيله لأكثر من 5 سنوات.

وتحمل أغنية البداية عنوان “عيش يا ابن آدم دنيتك”، وأغنية النهاية عنوان “خلاص يا ابن الحلال”، والأغنيتين من كلمات أحمد علي موسى، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل.

ويعود جسار إلى غناء “تترات” المسلسلات المصرية بعد غياب منذ غنى “تترات”: “أستاذ ورئيس قسم” لعادل إمام عام 2015، و“الدالي” لنور الشريف، و”كيد النسا” لفيفي عبده، و”شمس” لليلى علوي.