فن ومشاهير

فايز السعيد ضيف معرض المجوهرات في إكسبو الشارقة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيكون زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بدورته الربيعية للعام 2022 على موعد للقاء الفنان الإماراتي فايز السعيد في مركز إكسبو الشارقة.

وأعلن مركز إكسبو الشارقة عن استضافة سفير الألحان فايز السعيد، إلى جانب نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، للاطلاع على نسخة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الجديدة التي ستواصل النجاحات التي حققها المعرض عبر دوراته السابقة.

ويعد المعرض، المنصة الأهم في المنطقة التي تحظى بمتابعة وحضور كبار مصنعي ومنتجي الساعات والمجوهرات من مختلف دول العالم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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