شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها: "أنت هدية بابا ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ايمان العاصي بعيد ميلاد شقيقها الصغير، حيث نشرت صورة من الاحتفال علي حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ"أخويا وحبيبي وابني كل سنة وأنت بخير وطيب ومفرح دايمآ بابا بيك يا يوسف بحبك جدآ انت هدية بابا ليا اللي معوضني غيابه بحبك يا يوسف قوي..لقد وضعتك في قلبي منذ أن ولدت.. أنت أفضل هدية حصلت عليها من أبي، أنا محظوظ جدًا لكونك أخي الأصغر ".



ايمان العاصي برفقة شقيقها وابنتها



ايمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها



ايمان العاصي وابنتها وشقيقها



ايمان العاصي وشقيقها



ايمان العاصي



شقيق ايمان العاصي



شقيق وابنة وايمان العاصي



عائلة ايمان العاصي

وكانت قد قالت الفنانة إيمان العاصى إنها واجهت صعوبة شديدة في أداء دورها بحكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، كونها شخصية حقيقة في المجتمع المصرى، موضحة أن هذا الدور وضع عبئا صعبا عليها ولكنها تعايشت مع بعض الشخصيات الواقعية من أجل تأدية هذا الدور.

وأضافت إيمان العاصى، خلال حوارها مؤخرا ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أن صعوبة الأدوار التمثيلية للشخصيات الواقعية والنماذج المجتمعية يجعل الإنسان يعتمد على معرفة كواليس الشخصية من أشخاص حققيين عايشوا ذلك، وهذا على خلاف الشخصيات الخالية التي تعطى مساحة للفنان أن يبدع فيها كما يرى هو.

من جانبه، قال الفنان إسلام جمال، الذى شارك في الحوار، إنه بذل مجهوداً كبيراً خلال أداء دوره بالمسلسل، موضحاً أن الدراما تناقش مشاكل المجتمع وتضع حلول أيضاً، وترفع وهى المشاهدين، مشدداً على أنه شخصية متسامحة في أرض الواقع ولا يفرق في التعامل بين شخص وآخر على أساس الدين أو العرق.

وأشار "إسلام جمال" إلى أن والده يعمل محامياً وكان يتمنى أن يؤدى هذا الدور وبحث عنه كثيراً قبل يجسده في "طعم الدنيا"، لافتاً إلى أن الدور كان ينقصه المرافعات وهى التجربة التى يود أن يؤديها.