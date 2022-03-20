شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "صهيل الطين" فى رابع أيام مهرجان أيام الشارقة المسرحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات أيام الشارقة المسرحية برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وإدارة أحمد أبورحيمة، وتشهد عروضه اقبالا جماهيريا كبيرا على مسارح الشارقة المختلفة ويعرض في اليوم الرابع من أيام المهرجان مسرحية " صهيل الطين " تاليف اسماعيل عبد الله واخراج مهند كريم ويقدم العرض في الساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية بقصر الثقافة .

ويستمر خلال اليوم صباحا الملتقي الفكري " المسرح ..نافذة أمل " ليناقش خلاله المسرحيين والنقاد أهمية المسرح في الأزمات والبعد الإنساني والجماعي للمسرح وأهمية التفاعل اللحظي الذي لا يتوفر إلا في المسرح ، فالمسرح دائما يبحث عن الأفضل ليكون هو نافذة الأمل ونسيم الحرية ، ويشارك في الملتقى : عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.