شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف بروحين فى دراما رمضان "زومبا وصدفة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة شيماء سيف حالة من النشاط الفني وتظهر بشخصيتين فى دراما رمضان المقبل، الأولى شخصية "زومبا" فى مسلسل "فى بيتنا روبوت" الموسم الثانى مع هشام جمال وعمرو وهبة، والتى تستكمل أحداث العمل بمعاناة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وفكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى.

والشخصية الثانية التى تظهر بها فى دراما رمضان هى "صدفة" التى تعانى من الأرق والضغوطات النفسية وقلة النوم مع النجمة يسرا، والتى تدور القصة حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

وعلي جانب آخر طرحت العدل جروب، البرومو الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا، والنجمات غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف، من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريا على قناة ON، ومنصة Watch it، وسيطرت الكوميديا على أجواء البرومو بين بطلات العمل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014