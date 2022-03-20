نجوى فؤاد تروي قصة ارتباطها بأحمد رمزي وكيف صالحها على عمر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ارتبطت الفنانة نجوى فؤاد في فترة من فترات حياتها بالفنان الراحل أحمد رمزي، إلا أنها كانت زيجة قصيرة جدًا انتهت سريعا بالطلاق، وحكت نجوى عن تفاصيل القصة، خلال استضافتها في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر.

وقالت "كنا نشارك في فيلم (جواز في خطر) 1963 مع الفنان أحمد رمزي الذي كان قد انفصل عن زوجته التي انجب منها ابنته باكينام، وكنت مطلقة من أحمد فؤاد حسن، قالي نتجوز قولتله نتجوز، ورحنا كتبنا الكتاب".

وتابعت أنها طُلبت لإحياء حفلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفور عودتها فوجئت بتصالح الفنان أحمد رمزي مع زوجته: "قلت له يا أحمد إحنا ما خسرناش حاجة، فأحنا ننسحب، ونفضل أحباب، وكان صديقي أكتر ما كان مكتوب كتابي عليه".

ولفتت، إلى أن علاقة الصداقة القوية استمرت بينهما: "لدرجة إن لما عرف إن عمر الشريف مزعلني، لما قلتله: إني مش شايفاك قوي يا عمر في فيلم الأراجوز، فقال لي: إيش فهمك إنت في السينما، فأنا زعلت، تاني يوم لقيت أحمد رمزي بيقولي تعالي تعبان وعايزك في البيت"، وفور دخولها لمنزل الفنان أحمد رمزي، فوجئت نجوى فؤاد بالفنان عمر الشريف وهو يقدم لها الاعتذار ليصالحها.

وكانت الفنانة منة جلال عبّرت عن حزنها لعدم اهتمام نجوم الوسط الفني بالسؤال عن الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو يجمعها بـ"نجوى"، ظهرت الأولى تسأل الأخيرة: "من بيسأل عنك من الوسط الفني؟"، وجاء رد نجوى: "منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد، لن أنسى لها مواقفها الأيام دي أبدا، ربنا يديها الصحة والعمر، بس لما بيكون عندي حاجة أنا اللي بطلب النقيب، لما سمير صبري تعب انا اللي طلبت النقيب وقلتله أستاذ أشرف (سمير صبري) تعب ونقلوه المستشفى، لكن محدش من الوسط بيسأل عليا خالص".

وأضافت معاتبة أهل الوسط الفني: "ليه حرام، مش عشاني أنا عشانا كلنا، إحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض، حبوا بعض".

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ابتعاد نجوى فؤاد عن التمثيل، ولم تشارك سوى بأعمال قليلة جدا، بينها مسلسل "لأعلى سعر" بطولة الفنانة نيللي كريم وذلك عام 2017، وبعده شاركت في مسلسل "أرض النفاق" 2018 بطولة الفنان محمد هنيدي.