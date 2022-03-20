نشوى مصطفى لـ"الخليج 365": تربطني بعيد الأم ذكرى جميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة نشوى مصطفى، عن ذكرياتها مع عيد الأم، تزامنا مع اقتراب الاحتفال به، إذ يوافق 21 مارس من كل عام.

وقالت نشوى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحلى ذكرى لي في عيد الأم إن ابني إتولد في اليوم ده، واني بقيت أم، وعشان كدا هيفضل يوم عيد الأم ذكرى جميلة بالنسبة لي، لأني عشت فيه الأمومة".

وأضافت، أنها تحب الاحتفال مع والدتها بهذا اليوم، وأحيانا تقوم بشراء ملابس كهدية لها.

يذكر أن أخر أعمال نشوى مصطفى السينمائية، فيلم "شاومينج" عام 2021، مع الفنانين: بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبو شادي.