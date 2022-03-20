فن ومشاهير

هذا ما يشجع ميسي على البقاء في باريس

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

ليونيل

تدور الكثير من الشكوك حول مصير اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير أن ميسي قد يفكر في الرحيل خلال الصيف المقبل، عقب إقصاء سان جيرمان مبكرًا من .

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميسي ينوي الوفاء بالعام الثاني في عقده مع سان جيرمان، لكنه لن يفعل بند الموسم الثالث الاختياري.

وأشارت إلى أن النادي الباريسي ينوي مواصلة الرهان على ميسي وبناء مشروع سان جيرمان حوله، بسبب الرحيل المنتظر لكيليان مبابي إلى ، بالإضافة إلى تراجع مستوى دا سيلفا.

وأوضحت أن رحيل مبابي سيعزز كثيرًا من وضع ميسي، لأن دوره داخل الملعب سيتغير من صانع ألعاب، إلى التواجد بشكل أكبر في مناطق الخطورة لإحراز الأهداف.

وذكرت أن المدير الفني المقبل لباريس سان جيرمان سيكون له دور أيضًا في رسم مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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