من ستكون بطلة فيلم “الهيبة”؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

أطل المنتج اللبناني صباح الصادق كشف عن أن تصوير فيلم الهيبة سيبدأ نهاية الشهر الحالي، بعد أن تم الانتهاء من كتابة النص.

الصباح صرح لأول مرة في حديث له باسم البطلة التي ستقف أمام الفنان السوري تيم حسن وهي الفنانة اللبنانية زينة مكي، التي حققت نجاحًا لافتًا في مسلسل “شتي يا بيروت” الذي أنتجه الصباح أيضًا.

وأضاف أن فيلم الهيبة سيكون فيلم أكشن بشخصيات من سلسلة الهيبة ولكن في جغرافيا مختلفة تمامًا، مشيرًا لوجود فريق تركي يشرف على تنفيذ مشاهد الحركة.

أوضح المنتج صادق الصباح أن فيلم الهيبة قد ينتهي تصويره نهاية شهر أيار القادم، بينما عرضه سيكون بعد عيد الأضحى المبارك وقد وعد الجمهور بعمل فني مميز.

يذكر أن الجزء الخامس من سلسلة الهيبة والتي حمل اسم “الهيبة جبل” عُرض نهاية العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، لكن الشركة قررت أن توقف السلسلة عند هذا الحد وتكتفي بفيلمٍ سينمائي سيكون ختام هذه السلسلة.