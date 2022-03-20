شكرا لقرائتكم خبر عن سر شنطة محمد رمضان فى مسلسل "المشوار".. فيها إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرح بوسترات مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان وظهوره وهو يحمل شنطة كبيرة في يده، تساءل عدد من المتابعين على السوشيال ميديا ماذا يوجد في الشنطة خصوصا بعد كتابة محمد رمضان تغريده شوقت الجمهور أكثر للأحداث، وكتب قائلا: "لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الرأس"، ما جعل كل المتابعين يتساءلون ماذا يحمل أموالا كثيرة أم ماذا، وردد عدد كبير من جمهوره أنهم ينتظرون أحداث المسلسل بفارغ الصبر لمعرفة ماذا يحمل فى الحقيبة الكبيرة".

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان، حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.